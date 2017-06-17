Путин: «Что случится, если мы разделим Сирию?»

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии и упрекнул партнеров в том, что они так и не предоставили гуманитарную помощь Алеппо. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости, которое ознакомилось с книгой-транскриптом фильма.

«Только посмотрите — было столько разговоров о необходимости немедленно предоставить гуманитарную помощь Алеппо», — обратил внимание Путин. Однако после освобождения города и обеспечения там безопасности западные партнеры так и не начали предоставлять помощь, подчеркнул российский президент.

На замечание Стоуна о том, что «некоторые люди говорят, что решение сирийской проблемы — разделение на четыре или пять частей», Путин ответил, что необходимо сохранить территориальную целостность республики.

«Что случится, если мы разделим Сирию? Не приведет ли это к постоянной конфронтации между этими разделенными частями?» — задался вопросом Путин.

На его взгляд, заявления о том, что Россия рано или поздно вступит в конфликт с суннитским миром, являются провокацией.