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Путин о роли США в попытке госпереворота в Турции

 

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну допустил, что спецслужбы США были осведомлены о готовящемся госперевороте в Турции. Его слова в пятницу, 16 июня, передает РИА Новости, которое знакомилось с книгой-транскриптом фильма.

Путин подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не говорил ему о том, что американцы участвовали в подготовке путча.

«Но я могу проследить логику. Если действительно Гюлен участвовал в попытке госпереворота — о чем я не имею понятия — то сложно представить, что разведслужбы США были бы не в курсе того, что происходит», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что воздушные силы американцев располагаются на базе Инджирлик в Турции, военные которой «принимали активное участие в попытке госпереворота».

В этой связи российский президент поделился своей обеспокоенность, поскольку в Турции размещено тактическое ядерное оружие США, «а когда такие драматичные события происходят, возникает вопрос, что может произойти с ядерными боеголовками».

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