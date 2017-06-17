Пресс-секретарь «президента НКР» о потерях армян в Карабахе

Пресс-секретарь лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян подтвердил информацию о боях в Карабахе, в результате которых армянская сторона понесла большие потери.

Напомним, что ранее Минобороны Армении заявило о том, что в 6 часов вечера один из оборонительных участков армян подвергся обстрелу из гранатометов. В результате были убиты военнослужащие Матинян Араик Рудикович (1997 г.р.), Петросян Виген Жирайрович (1997 г.р.) и Саргсян Вардан Цовакович (1997 г.р.).

«Несмотря на потери, мы не падаем духом. Наша армия продолжает выполнять свои боевые задачи», - сказал он журналистам.