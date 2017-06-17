Раненый американский конгрессмен пошел на поправку

Состояние раненного во время вооруженной атаки в среду конгрессмена Стива Скализа улучшилось за последние 36 часов, передает агентство Рейтер со ссылкой на врача.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

"Состояние конгрессмена остается критическим. Нас обнадеживает улучшение его состояния за последние 36 часов", — приводятся в сообщении слова врача.

Ранее стало известно, что Скализу "потребуются дополнительные операции".