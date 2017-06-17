Не успел известный российский миллиардер Фархад Ахмедов напомнить о себе тщеславно-распутным скандалом после нашумевшего бракоразводного процесса с неверной супругой Татьяной, как лондонский изгнанник снова оказался в центре внимания фейсбуковской публики. Что же на сей раз? Неужели после публичных обвинений в адрес бывшей супруги, уличенной в измене с лондонским юношей, Ф.Ахмедов мог еще чем-то поразить воображение голодной не столько на сенсации, сколько на обычные события зрителей в виртуальном бакинском партере. Представьте, что и на сей раз ему удалось вызвать небольшой скандал.

Ф.Ахмедов обвинил в смерти, как он выразился «своего лучшего друга министра энергетики Натика Алиева», бакинских врачей. В начале остановимся на конкретных обвинениях миллиардера. Он искренне уверен, что Натика Алиева можно было спасти, но попустительство, если не сказать преступная халатность врачей в больнице Нефтяников стала главной причиной смерти министра, якобы брошенного на произвол судьбы.

Так ли это на самом деле? И насколько правдоподобны и аргументированы факты, озвученные в вердикте Ф.Ахмедова?

Итак, что же написал у себя на странице в фейсбуке экс-миллиардер о смерти экс-министра?

«Натик умер, хотя однозначно могу сказать, МОГ БЫ ЖИТЬ! Мог бы, если бы ему вовремя была оказана медицинская помощь. У него было больное сердце. Он это знал. Знал, и, в силу своей деликатности и воспитания, не хотел никого беспокоить. Он сам организовал себе операцию в берлинской клинике. В феврале прошлого года ему была там проведена операция стентирования. Было установлено пять стентов. Вроде успешно. Хотя, как теперь стало известно, от установки кадриостимулятора он отказался. Ведь вроде все шло хорошо. Так и было. До той злополучной ночи.

Далее излагаю последовательность событий так, как ее удалось восстановить со слов очевидцев.

В последних числах мая на Натика, который и так себя мало щадил, свалилось сразу особенно много. Он всего на один день слетал на нефтегазовую конференцию в Техас (14 часов полета в одну сторону), потом почти сразу полетел в Вену на сессию ОПЕК. В обоих городах интенсивные встречи и переговоры. Потом вернулся в Баку и стал готовиться к следующим делам.

2 июня в 3:20 утра он позвонил своему водителю. Сказал, что немного неважно себя чувствует, и попросил приехать. Позднее врачи определили, что около трех часов он перенес обширный инфаркт.

В 3:45 водитель доставил его в Больницу нефтяников. По дороге Натик позвонил замглавврача доктору Хабибу Юзбашеву и сказал, что едет в больницу. Что сделал доктор Юзбашев в тот момент мне не известно, но в дальнейших рассказах очевидцев он не упоминается.

В отделении скорой помощи его приняли медработники. Ему сделали кардиограмму, измерили давление, взяли анализ крови. Обратили внимание на пониженное давление и повышенный сахар (у Натика был диабет). Дали таблетки для повышения давления и снижения сахара, поставили капельницу.

Натик был в сознании, разговаривал, отвечал на вопросы. Ему явно было не по себе. Он постоянно просил у водителя воды, требовал от него, чтобы тот массировал ему спину. Заметьте, водителя, а не врачей!!! Время шло, поняв, что им никто толком не собирается заниматься, Натик около 5 утра стал просить отвезти его домой, стал говорить, что у него ничего не болит. Водитель отказался забирать его из больницы.

Ближе к утру Натик попросил, чтобы кто-то из медработников принес ему тазик. Его вырвало той водой, которую он пил. Сразу после этого он лег на кушетку, закрыл глаза и тут же аппарат, регистрирующий пульс, показал остановку сердца.

Вот тут врачи засуетились, стали говорить о переносе больного в отделение реанимации, стали подключать аппаратуру для стимуляции и только тогда (ТОЛЬКО ТОГДА) связались с кардиохирургом доктором Рашадом. Приехал доктор Рашад. Неимоверными усилиями ему удалось восстановить работу сердца.

Было уже начало десятого. Со времени остановки сердца прошло полтора часа... А со времени как он на своих ногах вошел в больницу и обратился за помощью прошло почти шесть... Далее доктор Рашад провел процедуру очистки установленных в Германии стентов. Натика поместили в реанимацию.

Приехал министр здравоохранения. Приехали сын с внучкой, жена. Они говорили с больным, он явно реагировал на слова близких.

На следующий день приехали специалисты-кардиологи из Турции. Состояние было тяжелое, но стабильное. Было принято решение перевезти Натика для дальнейшего лечения в Стамбул. Переезд прошел успешно. Появилась надежда, что положение удастся выправить. Тем более что его состояние медленно, но улучшалось. Шла подготовка к операции. Но Натик ее не дождался. Утром 9 июня, в пятницу, через неделю после первой остановки сердца оно остановилось уже окончательно».

Фархад Ахмедов прав в одном – у покойного Натика Алиева действительно было больное сердце, и в феврале 2016 года в Германии было проведено стентирование пяти сосудов на сердце экс-министра. В беседе с haqqin.az эту информацию подтвердила гендиректор Больницы Нефтяников Лейла Сеидбекова. В ту самую, как пишет Ф.Ахмедов, злополучную ночь Н.Алиев был доставлен именно в эту больницу. Его привез шофер. Ф.Ахмедов прав еще в одном – Н.Алиев позвонил главврачу больницы Хабибу Юзбашеву. Но вот дальше в своих «откровениях» Ф.Ахмедов просто откровенно лжет.

Во-первых, Х.Юзбашев был близким другом Натика Алиева. И он тут же приехал в больницу. Приехал не один, а с заведующим отдела кардиологии больницы, опытным врачом Хикметом Нагиевым. Ведь Н.Алиев будучи в должности главы SOCAR приложил много усилий для создания одной из лучших в Баку клиник – больницы Нефтяников, которая долгое время являлась ведомственным подразделением нефтяной компании. Н.Алиев доверял именно этой клинике и своему другу главврачу Х.Юзбашеву, которого Фархад Ахмедов решил представить случайным прохожим, прошедшим мимо койки больного.

Как сказал в интервью haqqin.az Хикмет Нагиев, Натику Алиеву сделали кардиограмму, получили первые анализы. Никакого инфаркта у Н.Алиева обнаружено не было! Врачи установили лишь повышенный креатинин в крови и высокий сахар – Н.Алиев действительно был диабетиком. Кажется у Фархада Ахмедова явные проблемы с логикой: если Н.Алиеву было действительно так плохо, то почему он просил врачей отпустить его домой? Врачи в свою очередь утверждают – да, министр просился домой, потому что не было критической ситуации!

Врачи подтверждают слова Ф.Ахмедова – министр пил воду, после чего его стошнило и он действительно попросил тазик. Н.Алиеву стало плохо, но не из-за обширного инфаркта, а как обнаружили впоследствии врачи уже в реанимации (хотя Ф.Ахмедов утверждает, что Н.Алиева в реанимацию не помещали, однако официальные регистрационные документы утверждают обратное!) стенты, установленные в Германии оказались закупоренными. И задолго до прихода кардиолога Рашада Махмудова врачи очистили стенты. Ближе к утру Н.Алиев пришел в себя, в чем убедились его родные и близкие, в частности сын.

Приехал и министр здравоохранения Октай Ширалиев, получивший директиву от руководства страны в срочном порядке обеспечить лечение министра в лучших клиниках мира. Минздрав Азербайджана пригласил опытных турецких кардиологов, прибывших из Турции в одном самолете с супругой Натика Алиева. Осмотрев больного, они вынесли вердикт – нужна срочная трансплантация сердца, и именно с этой целью Н.Алиева вывезли в Турцию.

Кстати говоря, он хорошо перенес перелет, и уже в Турции был подготовлен к пересадке сердца. И буквально за сутки до операции у Н.Алиева случилось кровоизлияние в мозг. То есть Н.Алиев скончался не от сердца, которое до конца было подключено к искусственному аппарату, а от инсульта. Врачи констатировали смерть мозга. Семья согласилась отключить аппарат искусственного дыхания.

Если Фархад Ахмедов называет Натика Алиева своим лучшим другом, то ради памяти дорогого человека мог бы провести всестороннее и объективное расследование, прежде чем выдвигать голословные и популистские обвинения в стиле лондонских желтых таблоидов. Хотя, вероятно в нем заговорила скорбь. И он попытался обвинить мир и небеса в смерти лучшего друга, но зачем при этом обвинять ни в чем не повинных врачей и клинику, сделавших все для того, чтобы оказать первую помощь? Да, Натик Алиев – великий человек, но зачем на ночь глядя ломать стулья?!

Вот так прошлой ночью Фархад Ахмедов решил разыграть маленькую сенсацию. Получилось как с Татьяной. Нарушил покой любопытных блогеров и ни в чем не повинных врачей…. Спокойной ночи!