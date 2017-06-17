Американский эсминец столкнулся с торговым кораблем

С семью членами экипажа не удается установить связь, еще один человек пострадал в результате столкновения американского эсминца, оснащенного боевой информационно-управляющей системой Aegis, и филиппинского контейнеровоза в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока, сообщила телекомпания NHK.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8315 тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 26 тысяч тонн).