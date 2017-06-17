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Трамп пришел в ярость из-за американских СМИ

 

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, когда узнал из СМИ о расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми, которое ведет в отношении него спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Белом доме, передает ТАСС.

По его сведениям, глава государства сильно разозлился и стал кричать, когда по телевидению увидел новостной блок, в котором говорилось о расследовании. Помощники и советники Трампа признались, что он "разозлился из-за расследования, кричал на телевизоры в Белом доме, которые транслировали новости, и настаивал на том, что он стал объектом заговора", информирует AP.

В пятницу утром Трамп сравнил ситуацию с расследованием с охотой на ведьм и возложил ответственность за это разбирательство на человека, имя которого он не назвал, и который, по словам президента, ранее советовал ему уволить Коми. "Расследование в отношении меня за то, что я уволил директора ФБР, ведет человек, который советовал мне уволить директора ФБР. Охота на ведьм!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Белый дом при этом опроверг информацию о том, что глава вашингтонской администрации якобы признал существование такого расследования. "Президент не подтверждал существование этого расследования, - отметили представители пресс-службы американского лидера. - Он имел в виду материал, опубликованный в среду вечером (газетой) The Washington Post (WP), в котором была ссылка на анонимную, незаконную утечку".

Американские СМИ предполагают, что под неназванным человеком, на которого Трамп возложил ответственность за расследование, он имел в виду заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна, назначившего Мюллера специальным прокурором. На этом посту Мюллер, ранее возглавлявший ФБР, расследует утверждения о якобы имевшем место сговоре между Россией и командой Трампа во время президентской предвыборной кампании. Кроме того, ранее представители администрации США заявляли, что Трамп уволил Коми с поста главы ФБР по рекомендации Розенстайна.

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