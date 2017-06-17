Житель Хырдалана Хасрат Асланов три дня назад обратился в Управление полиции Абшеронского района с заявлением о том, что неизвестные проникли в его дом и украли золотые украшения на сумму 550 манатов, сообщает телеканал ARB TV.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Евлаха 28-летняя Айнура Махмудова.

Похищенное золото было изъято у нее и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств. Молодая женщина призналась в том, что совершила ограбление, когда ходила по домам и побиралась.

Ведется следствие.