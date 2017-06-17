Минобороны Азербайджана: "Накануне уничтожены пять армянских военнослужащих"

На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск были уничтожены пятеро солдат ВС Армении, а не трое, как об этом заявляла армянская сторона, говорится в сегодняшнем сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что наряду с тремя убитыми военными после тяжелых ранений скончались еще двое военнослужащих: Мясник Ованисян и Вардан Харутюнян.

Еще несколько тяжелораненных армянских военных были помещены в один из местных госпиталей.

Как отмечено в сообщении, армянская сторона, как всегда, боясь справедливого недовольства общественности, скрывает свои потери.