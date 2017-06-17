У стрелявшего в друга Трампа нашли список потенциальных жертв

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в фургоне Джеймса Ходжкинсона, который открыл стрельбу на тренировочной бейсбольной площадке в Александрии и ранил конгрессмена Стивена Скализа, обнаружили список потенциальных жертв из партии республиканцев, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что среди имен фигурируют члены палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.

Ранее представитель Республиканской партии США Клаудиа Тинни получила электронное письмо, в котором содержались угрозы, сразу после того, как был подстрелен конгрессмен Стивен Скализ.

Инцидент, в котором был ранен Скализ, произошел 14 июня. В результате стрельбы на бейсбольной площадке в Александрии, штат Вирджиния, ранения получили пять человек, в том числе и Скализ. По словам очевидцев, нападавший совершил около 50 выстрелов из полуавтоматического оружия. При этом сам нападавший был ранен сотрудниками полиции, после чего скончался.