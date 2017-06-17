Подписаться на уведомления
 

У стрелявшего в друга Трампа нашли список потенциальных жертв

 

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в фургоне Джеймса Ходжкинсона, который открыл стрельбу на тренировочной бейсбольной площадке в Александрии и ранил конгрессмена Стивена Скализа, обнаружили список потенциальных жертв из партии республиканцев, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что среди имен фигурируют члены палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.

Ранее представитель Республиканской партии США Клаудиа Тинни получила электронное письмо, в котором содержались угрозы, сразу после того, как был подстрелен конгрессмен Стивен Скализ.

Инцидент, в котором был ранен Скализ, произошел 14 июня. В результате стрельбы на бейсбольной площадке в Александрии, штат Вирджиния, ранения получили пять человек, в том числе и Скализ. По словам очевидцев, нападавший совершил около 50 выстрелов из полуавтоматического оружия. При этом сам нападавший был ранен сотрудниками полиции, после чего скончался.

249 просмотров


Старости
На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана
На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°
19 Июн 27° / 21°
20 Июн 28° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Пожар в Билясуваре: погиб ребенок
Нефтяники Катара побили коллег из Саудовской Аравии видео
У стрелявшего в друга Трампа нашли список потенциальных жертв
Минобороны Азербайджана: "Накануне уничтожены пять армянских военнослужащих"
80-летний старик повесился в Нефтчале
Нищенка ограбила дом в Хырдалане фото; видео
Раненых в Карабахе армянских военнослужащих перевозят в Ереван
Трамп пришел в ярость из-за американских СМИ
Массовое отравление военных в Турции: десятки человек госпитализированы
Армяне стреляют из минометов
Американский эсминец столкнулся с торговым кораблем
Бакинские врачи: ложь миллиардера о смерти министра Натика Алиева виртуальная буря в Баку
Раненый американский конгрессмен пошел на поправку
Пресс-секретарь «президента НКР» о потерях армян в Карабахе
Путин о роли США в попытке госпереворота в Турции
Путин: «Что случится, если мы разделим Сирию?»
Разъяренные лондонцы напали на Терезу Мэй
Горбачев: "Гельмут Коль оставил след в мировой истории"
Цены на нефть перешли к росту
«ВКонтакте» закрыла свой офис в Киеве
Джибути объявило Эритрею оккупантом
Трамп пошел войной на Кубу
Бои в Карабахе: убиты трое армянских солдат срочно
Скончался Фуад Мусаев
В России 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться