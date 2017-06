В столице Кувейта на конференции Союза работников нефтяной отрасли подрались делегации Саудовской Аравии и Катара. Видео потасовки разместил в Сети иракский политик Валид аль-Аззави, передает Life.

A fight erupted between Qatari and Saudi delegates at GCC meeting. pic.twitter.com/d4jXheARiB