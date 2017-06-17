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Нефтяники Катара побили коллег из Саудовской Аравии видео

 

В столице Кувейта на конференции Союза работников нефтяной отрасли подрались делегации Саудовской Аравии и Катара. Видео потасовки разместил в Сети иракский политик Валид аль-Аззави, передает Life.

Он сообщил, что инцидент произошёл 20 марта 2017 года в кулуарах мероприятия, когда нефтяники из Саудовской Аравии принялись оскорблять своих катарских коллег.

В итоге терпение последних лопнуло и они решили проучить обидчиков, набросившись на них не только с кулаками, но и с укалями (шнуры, которыми скрепляются головные уборы бедуинов, — ред.).

По словам Аззави, победу в противостоянии одержали представители Катара.

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