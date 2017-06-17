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Межбанк снова меняет долговые обязательства кредиторы согласны

 

Международный банк Азербайджана изменил условия реструктуризации внешнего долга после переговоров с юридической фирмой Clifford Chance, представляющей группу кредиторов банка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка.

В заявлении Межбанка говорится, что 19 июня в специальном информационном меморандуме будут обнародованы новые условия реструктуризации.

Clifford Chance представляет группу кредиторов, выдавших Межбанку кредиты на сумму 584 миллиона долларов. В эту группу входят Citibank, Credit Suisse и другие иностранные банки.

Межбанк начал переговоры с Clifford Chance, представляющую этих кредиторов, в начале текущей недели. Сообщается, что большая половина кредиторов, выдавших Межбанку кредиты в размере 3,3 миллиарда долларов, согласились на новые условия реструктуризации внешнего долга банка.

Напомним, что Международный банк Азербайджана 23 мая в Лондоне представил кредиторам план по реструктуризации внешнего долга. Согласно этому плану, кредиторы должны были списать 20% от сумм, выданных Межбанку, также банк предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Однако эти условия вызвали недовольство кредиторов. Этот план должен быть вынесен на голосование в следующем месяце.

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