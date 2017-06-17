Историческая застройка или современный жилой массив? Такой спор нередко возникает между горожанами мегаполиса, когда речь заходит о предпочтительном местe проживания. Нередко главным аргументом жильцов многоэтажек, возведенных в новом жилом районе, становится Генеральный план, по которому он заложен, и творческий замысел архитекторов. Они не сомневаются, что такое жилье больше соответствует требованиям дня и комфорту горожан. Однако проживающие в старых районах с нескрываемой гордостью возражают, что обитают в самой истории и ощущают себя ее частью…

«Там некогда гулял и я»

Так уж сложилось, что современный Баку продолжает жить своей древней историей, вдохновляя ею бакинцев. Этот город огней и ветров на протяжении веков играл исключительную роль в судьбах империй и людей. Баку воспевали поэты, ему посвящали музыку великие композиторы. Для Есенина Баку был «милым другом», которого он все время норовит обнять, а для Маяковского «жирным пятном на пиджаке мира». О Баку часами могли говорить его знаменитые уроженцы Виталий Вульф и Мстислав Ростропович.

Каждый дом в исторической части Баку хранит в себе множество тайн великих людей, имена которых навсегда вплетены в судьбу этого древнего и в то же время вечно молодого города.

Прикоснуться к истории…

Особое место в истории Баку занимает его старейший район Баил. Существует много версий и даже романтических легенд этого топонима, но больше историков сходится в том, что название Баил произошло от древнетюркского словa «баир», означающего холм или гору. Это поселение связано с началом всемирного нефтяного бума, вехами которого здесь издавна служат знаковые строения и громкие имена.

Прямо напротив жилых кварталов, среди волн Каспия, проглядывают фундамент и фрагменты крепостных стен памятника XIII века - таинственного Сабаильского замка, который еще называют Каспийской Атлантидой. Замок был возведен в 1235 году правителем этих мест ширваншахом Фарибурзом III. Впоследствии, с изменением уровня Каспия замок периодически то оказывался под водой, то вновь "всплывал" на поверхность. Впрочем, о реконструкции этого ныне подводного сооружения в последние годы говорят все чаще и чаще.

В 20-х годах XIX столетия у Баиловского мыса, между городом и святилищем Биби-Эйбат, постепенно разрастается пригородный поселок. Примерно в то же время здесь стала базироваться военная флотилия Российской империи. Сначала был построен порт и судоремонтный док, а спустя некоторое время, в связи с изменением уровня моря, сюда перебазировалось и само Каспийское адмиралтейство.

Вслед за этим здесь был построен жилой квартал для офицеров и моряков. В 1868 году была возведена пятиглавая православная церковь, получившая название Морской, а напротив нее был разбит Адмиралтейский сквер. В 1888 году во время своего визита в Баку эту церковь посетил император Александр III. В 1934 году решением большевистского правительства церковь была снесена, и сейчас на ее месте находится общеобразовательная школа №49. Что же касается Адмиралтейского сквера, то его ожидала более удачная судьба – в 2011 году он был реконструирован и сегодня известен под названием парка имени Гафура Мамедова (Баиловский сад).

Именно на Баиле в 1848 году забил первый в мире фонтан из нефтяной скважины, ознаменовав начало всемирной эры углеводородной цивилизации. Значение местности сразу неизмеримо возросло, началось интенсивное развитие инфраструктуры.

Особую роль в архитектуре Баила сыграл Николай Августович фон дер Нонне, являющийся автором Генерального плана застройки Баку концa XIX векa. В 1895 году он построил себе скромный одноэтажный дом на главной баиловской улице (сейчас ул. Нефтчи Гурбана), где проживал после ухода в отставку.

Еще в статусе пригородного поселка Баил стал для Баку особым районом всякого рода новшеств и технических достижений. В конце XIX столетия здесь заработала редкая по тем временам опреснительная установка, а затем, уже в советское время, построено множество объектов промышленного и социально-культурного назначения.

Каждое из этих сооружений имеет свою отдельную оригинальную историю и потому неповторим. Здесь были и ГРЭС имени Красина, и несомненный атрибут советской индустриализации – Образцовая фабрика-кухня, впоследствии переконструированная в родильный дом, и знаменитая Баиловская тюрьма, где во времена царской России содержался в заключении революционер Иосиф Сталин. Кстати, его вторая жена - Надежда Аллилуева родилась на Баиле, и крестили ее в Портовой церкви. Здесь произошло и их первое знакомство.

Некогда скромный придорожный поселок, основанный на пути к святилищу Биби-Эйбат, а чуть позже к знаменитым нефтяным скважинам известного нефтепромышленника и мецената Зейналабдина Тагиева, с его домиками, облепившими, словно ласточкины гнезда, естественный амфитеатр, ныне безвозвратно поглощен мегаполисом и влился в его центральную часть.

И все же здесь среди сохранившихся жилых построек начала прошлого века и в тишине вековых деревьев одного из старейших городских парков продолжает витать дух истории. И это несмотря на то, что облик Баила в последние десятилетия разительно менялся, а уж в последние годы перемены стали совсем интенсивными. Современная скоростная автомобильная дорога, огромных размеров Государственный флаг, развевающийся на зарегистрированном в книге рекордов Гиннеса 162-х метровом флагштоке, красавец "Кристалл Холл", выстроенный специально к конкурсу «Евровидения-2012», футуристические «Пламенные Башни», причудливо возвышающиеся над всем городом, новая часть Бакинского приморского бульвара с огромным Колесом обозрения, стилизованные здания Музея ковра и Мугам-центра, отреставрированная знаменитая «Бакинская Венеция» и вновь действующий фуникулёр, возрожденный из небытия исторический отель «Интурист» - все это окружает Баил сегодня.

В последнее время под патронажем руководства страны именно на Баиле претворяются в жизнь грандиозные проекты столичного градостроительства. На месте аварийных домов полуторавековой давности воздвигаются новые элитные жилые комплексы. В Баил вдыхают новую жизнь, бережно сохраняя при этом все, что имеет культурную и историческую значимость.

Одним из ярких примеров симбиоза старого и нового является 12-этажный жилой комплекс премиум-класса PARK BAYIL, органично вписавшийся в новый генплан исторического Баила.

PARK BAYIL возводится прямо напротив новой части Национального приморского парка - знаменитого Бакинского бульвара и площади Государственного флага. Из окон устремившихся вверх зданий открывается захватывающий дух вид на Каспий, а также великолепную урбанистическую панораму.

Жилой комплекс находится максимально близко к центральной части города, что делает жизнь в нем максимально комфортной благодаря развитой инфраструктуре. Всего лишь в паре минут пешей прогулки находится главное место отдыха горожан –Бакинский бульвар, а прямо у ворот комплекса раскинулся один из старейших парков города – Баиловский сад, собирающийся отметить свой 150-летний юбилей..

Камерное расположение PARK BAYIL внутри жилого квартала избавит его жильцов от городской суеты и шума, позволит насладиться очарованием окутанных зеленью переулков старого спокойного Баку, а веющая с набережной свежесть целебного морского воздуха дополнит ощущение пребывания в загородной резиденции. Практически со всех этажей жилого комплекса PARK BAYIL открывается великолепная морская панорама Бакинской бухты и причудливой архитектуры мегаполиса. Отсюда есть возможность полюбоваться Баиловским садом, Нагорным парком и комплексом «Пламенные Башни».

Жить в престижном центральном районе Баку - и при этом вдали от городской суеты и шума, ощущая себя обитателем загородной резиденции. По утрам пить кофе с великолепным видом на море и живописный уютный парк, а вечером прогуливаться по набережной Приморского бульвара, вдыхая целебный воздух моря.

Баиловъ... история возрождения!





