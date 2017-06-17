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Дорожная полиция обратилась к бакинским водителям

 

Последние приготовления к проведению соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1" идут полным ходом, сказал сегодня начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку Вагиф Асадов.

По его словам, проведение работ с установленными заградительными барьерами на проспекте Нефтчиляр от круга «Азнефть» до площади «Азадлыг» влияет на интенсивность движения транспорта на данном участке.

«В связи с этим Управление государственной дорожной полиции Баку советует водителям, въезжающим в город с южного направления, использовать в качестве альтернативы въезд на территорию Ясамальского района через третью окружную кольцевую дорогу с 14-го километра автомагистрали Баку-Сальян или же двигаться от круга «20-й участок» через нагорную автомобильную дорогу по направлению к поселку Бадамдар. Также водителям, въезжающим в город со стороны поселка Баилово, рекомендуется использовать в качестве альтернативы улицы Микаила Усейнова, Теймура Эльчина и Парламентский проспект. Государственная дорожная полиция Баку обращается к водителям с просьбой пользоваться направлениями, указываемыми регулировщиками, которые дежурят на данных участках», - сказал Асадов.

Асадов также отметил, что в связи с соревнованиями будет изменено движение около Площади Государственного флага, бизнес-центра «Dalga Plaza», «20-го участка» и Дворца водных видов спорта.

«Дорожная полиция призывает владельцев и водителей автомобилей не пользоваться личным транспортом на круге «Азнефть», улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Азиза Алиева, Расула Рзы, Ниязи и Истиглалият, проспектах Бюльбюля и Нефтчиляр», - сказал Асадов.

С 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоятся соревнования на Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

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