Завтра в Баку будет пасмурно

18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 15-17, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. В отдельных местах ожидаются ливневые дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 12-17, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью ожидается - 5-10 градусов, днем - 13-18 градусов тепла.