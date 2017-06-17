В Грузии граждане Азербайджана попались на контрабанде золота

Представители органов правопорядка Грузии задержали двух граждан Азербайджана по обвинению в контрабандном ввозе более 1,3 килограмма золотых изделий, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Министерства финансов Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемые незаконно ввезли золото через ТПП "Красный мост". Таможенная стоимость контрабандного товара составила более 676 тысяч лари (более 281 тысячи долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.