… Он ворвался в политическую жизнь страны в составе знаменитого алиевского набора 70-х годов. До того он сделал себе имя успешного строителя, и это действительно было его делом, хотя можно сказать, что призванием его было строить, созидать.

Он и вел себя в высоких кабинетах, которые довелось ему занимать, в некотором роде как на стройплощадке. Работая в Совмине, он буквально не вылезал из подконтрольных предприятий. Занимая ответственные посты завотдела, секретаря ЦК названивал не только министрам и руководителям крупных заводов и фабрик, но и поддерживал постоянную связь с теми, кому поручалось выполнение конкретных поручений.

Может, таков был его рабочий стиль, а может, то было отражение характера, который не изменили ни годы, проведенные на крупнейших стройках республики, ни высокие посты, на которые бросало его руководство Азербайджана. Причем, его интересовали не карьерные двери, которые открывала перед ним судьба, а само дело, выполнение ответственного задания, как говорил он.

Многих даже порой шокировала резкая, без общепринятой дипломатии манера общения Фуада Энверовича. Но при всем при том редко кто обижался или таил обиду, если попадал под огонь нелицеприятной мусаевской критики. Потому что все, кто был с ним знаком: на стройплощадке ли, в Совмине, ЦК Компартии, Бакинском горкоме – точно знали: зря Фуад Мусаев кипятиться не будет.

Он не строил из себя партработника всезнайку, никому никогда не подражал и даже не бравировал тем, что он и в 70 остался таким же своевольным, ответственным и болеющим за общее дело руководителем, каким его знали и ценители его первые друзья-строители. За это, собственно – искреннее боление за общее дело, за все, что вершилось в республике, Баку его и любили. А мог ли он быть иным, работать без переживаний, если вступил в большую жизнь на футбольном поле. Жизнь потом развела его с футболом, а он вновь вернулся к любимой игре уже в зрелом возрасте, хотя мог бы этого не делать.

Пришел, чтобы помочь: спорту, республике, простым болельщикам. За это его уважали не только простые бакинцы, но и футбольные знаменитости из ФИФА,УЕФА. Возможно, Ф.Э.Мусаев был единственным спортивным деятелем с коммунистическим опытом руководства коллективами в этих уважаемых международных организациях. Уже удалившись от активной производственной деятельности, он искренне переживал за сбои в городском хозяйстве Баку, звонил новым руководителям делился опытом. Пожалуй, о нем можно сказать, что главным в его деятельности была практика, живая работа.

Хотя надо бы сказать и о том, что возможно он был из числа немногих руководителей крупного масштаба, которых уважали за знание дела и людей. Это дается только жизненным опытом. А жизнь у Фуада Энверовича Мусаева получилась, хотя пришлось ему пережить и немало несправедливостей. А кому из настоящих руководителей удалось их избежать? Ведь в памяти людей, да и у него самого остались лишь трудовые свершения, успешно осуществленные проекты, верная, почти армейская служба на трудовом фронте.

Он даже к своим многочисленным правительственным наградам, как говорили республиканского и союзного значения относился без особого воодушевления и редко напоминал о них даже по юбилейным дням.

16-го июня 2017-го года его не стало – Фуада Энверовича Мусаева, человека, отдавшего все свои силы, знания и опыт своей стране, родному Баку. Мы потеряли друга, товарища. Страна – большого и неутомимого труженика. Баку – одного из тех, кто любил свой город больше жизни.

Прощай, Фуад Энверович! Мы, твои товарищи, друзья, коллеги тебя будем помнить до конца дней своих. В памяти же любимого города ты останешься навсегда.