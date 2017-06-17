Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с событиями на фронте, в котором говорится о том, что на линии соприкосновения войск на территории оккупированного Нагорного Карабаха подразделения ВС Армении продолжают провокации.

«Враг продолжает подвергать обстрелу из крупнокалиберных оружий и артиллерийских установок позиции Вооруженных сил Азербайджана и прифронтовые населенные пункты.

При предотвращении очередной провокации подразделений ВС Армении азербайджанская армия 15 июня понесла потери.

В результате предпринятых решительных мер 15 и 16 июня были уничтожены шесть военнослужащих армянской армии, есть и раненые.

Министерство обороны предупреждает, что такого рода действия врага будут предотвращены и ответственность за все потери, которые понесет Армения, падет на военно-политическое руководство страны», - говорится в заявлении.