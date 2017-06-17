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Путин о новых санкциях: «Это вредно»

 

Президент России Владимир Путин считает, что новые антироссийские санкции могут осложнить российско-американские отношения, если они будут приняты, передает Интерфакс.

При этом российский лидер подчеркнул, что говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно.

«Важно только отметить, что, чего бы ни происходило, это, конечно, наверное, — надо еще посмотреть, в конечном итоге, во что это выльется — но чего бы не было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — сказал Путин.

По мнению политика, «что-то придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать... но это не приведет к тупику и к коллапсу».

«Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно», — заключил он.

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