Ильхам Алиев соболезнует Меркель

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованием Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель, сообщает официальный сайт главы государства.
«Уважаемая госпожа Федеральный канцлер,
Глубоко потрясен известием о кончине бывшего федерального канцлера Федеративной Республики Германия, видного государственного и общественно-политического деятеля Гельмута Коля.
В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семье и близким покойного, всему народу Германии», - говорится в письме президента Азербайджана.