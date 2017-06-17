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Черное море внезапно стало бирюзовым фото

 

Черное море окрасилось в необычные бирюзово-жемчужные оттенки, заметило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает Росбалт.

Снимки из космоса позволили увидеть, что особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

Ученые объяснили, что причина такого явления — обильное цветение планктонных водорослей кокколитофоридов. Поскольку их движения определяются течениями, из космоса они напоминают гигантские «вихри».

Между тем активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, что может нанести вред морским обитателям.

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