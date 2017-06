Черное море окрасилось в необычные бирюзово-жемчужные оттенки, заметило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает Росбалт.

Снимки из космоса позволили увидеть, что особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

Turquoise swirls in the Black Sea. These eye-catching hues indicate the presence of organisms known as phytoplankton https://t.co/hKC0Te3TaW pic.twitter.com/151hZ04H7s