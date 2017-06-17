В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве. Председательствовала на процессе судья Шякяр Мамедова.

Согласно материалам уголовного дела, Самир Набиев предложил владельцу фермерского хозяйства Hacı Camalxan Аликраму Джамалову, брату министра оборонной промышленности Явера Джамалова, организовать совместный бизнес.

Для начала будущему компаньону предписывалось сделать инвестиции в магазин Набиева Brend Elektrik. А.Джамалов согласился с этим условием и в ноябре 2015 года передал Набиеву 18 тысяч манатов, а в начале зимы 2016-го еще 3,9 тысячи манатов. На этом «деловое партнерство» закончилось – новый компаньон так и не увидел ни своего нового бизнеса, ни доходов от него.

В ходе следствия Самир Набиев признал себя частично виновным, объяснив, что так сложились обстоятельства. Магазином Brend Elektrik он управлял с 2013 года, там же познакомился с Аликрамом Джамаловым, который нередко заглядывал в магазин. Задумав расширить свой торговый объект, С.Набиев вспомнил о своем состоятельном клиенте, отправился в офис А.Джамалова и попросил в долг некоторую сумму. Владельцу солидного магазина не отказали и, получив от С.Набиева 18 тысяч манатов, он пообещал после расширения своего хозяйства выплачивать кредитору ежемесячно по две тысячи манатов.

Однако после девальвации маната у С.Набиева начались проблемы. А.Джамалов предложил С.Набиеву перевести свой долг в доллары, получилось 11 тысяч 613 долларов, и они договорились, чтобы ежемесячные выплаты теперь составляли 1250 долларов. На этот раз уже был заключен договор.

«В феврале 2017 года я окончательно обанкротился и был вынужден продать весь товар из магазина, чтобы раздать долги кредиторам. Собирался погасить свой долг и перед Аликрамом Джамаловым, однако денег не было, и я предложил вместо них взять разное электрооборудование. Но он не согласился. В общем, я так и не смог отдать ему долг. Но у меня и в мыслях не было его кидать», - уверял обвиняемый на заседании суда.

Затем дал показания потерпевший Аликрам Джамалов. Он подтвердил, что действительно договорился с Самиром Набиевым о совместном бизнесе и дал ему деньги на расширение торгового объекта. Однако вместо обещанных двух тысяч манатов получил лишь полторы и то только в первый месяц. Больше он от Набиева ничего не получал, а потом «компаньон» стал и вовсе избегать его.

«Делать нечего – отправился в магазин и понял, что там еще есть товар тысяч на 40-50. Самир уверял, что как только все продаст, расплатится со мной, но потом вообще перестал отвечать на звонки. Приехав с сыном в магазин еще раз, обнаружил, что он закрыт и товаров на полках нет. Тогда я понял, что меня обманули. Самир на мои деньги купил дополнительный товар, продал его и расплатился со своими кредиторами, а меня кинул», - рассказал потерпевший.

Очередное заседание суда по этому делу состоится 21 июня.