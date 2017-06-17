Обострение ситуации в Карабахе является очередной провокацией армянской стороны в канун визита в регион сопредседателей МГ ОБСЕ. Об этом haqqin.az сообщил депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде. Так он прокомментировал инциденты на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, в ходе которых погибли несколько солдат ВС Армении.

По словам депутата, целью обострения ситуации со стороны Армении является торпедирование процесса переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта.

«Сейчас переговорный процесс в рамках МГ ОБСЕ прекратился. Армения делает все для того, чтобы полностью сорвать этот процесс, дабы сохранить статус-кво. К сожалению, международные организации не дают правовую оценку агрессивным и деструктивным действиям Еревана. Они называют карабахский конфликт «замороженным конфликтом», тогда как каждый день армянские войска обстреливают азербайджанские позиции и прифронтовые села. В итоге гибнут мирные жители», - сказал он.

Моллазаде не ожидает от предстоящего визита сопредседателей каких-то значимых результатов. «Это будет очередной дипломатический туризм в регион», - сказал он.