Инцидент на одной из заправочных станций «Лукойл» вызвал в соцсетях бурные споры о том, что такое справедливость и какими методами ее можно добиться.

На появившемся в интернете видео видно, как сотрудник заправки недоливает клиенту бензина на сумму в один манат. Водитель иномарки Land Cruiser с госномерами 10 OC 666 уличил работника в жульничестве и угрозами заставил залить ему полный бак бензина за свой счет.

На видео слышно, как сотрудник заправки просит мужчину на дорогой иномарке о пощаде, оправдывая свои действия тем, что очень сильно нуждается в деньгах.

«И сколько денег ты сейчас потерял?», - спрашивает водитель внедорожника у молодого парня, после того как заставил того залить полный бак бензина. Сотрудник заправки отвечает, что будет вынужден заплатить в кассу 65 манатов.

Появление видео в соцсетях и информации о том, что сотрудник заправки был уволен после инцидента, разделило интернет на два лагеря, каждая из которых отстаивает свою точку зрения в вопросе справедливости.

Одна группа людей хвалит водителя за внимательность и за оригинальный способ наказать сотрудника заправки, но вторая, более многочисленная, обрушилась с критикой на водителя.

Водителя внедорожника обвиняют в том, что он поднял шум из-за одного маната, в котором очень нуждался молодой человек и заснял инцидент на камеру, что привело к его увольнению. Кроме того, пользователи соцсетей усомнились в том, что внедорожник мужчины с госномерами 10 OC 666 был куплен исключительно на честно заработанные деньги.

К моменту написания заметки к спору о справедливости в инциденте на заправке «Лукойл» присоединились тысячи человек. Но справедливость до сих пор пока не найдена.