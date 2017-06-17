Отголоски громких политических скандалов, сотрясающих последние месяцы Америку, по всей видимости, дошли и до Баку. Но если в самих Штатах скандалы связаны с расследованиями против президента Трампа и слухах о его возможном импичменте, в Баку «американский скандал» больше носит форму мелкой личной обиды.

Один из главных американофилов Азербайджана, блогер и бывший узник совести Бахтияр Гаджиев разорвал все отношения с посольством США. Об этом он в крайне пафосной форме уже успел объявить на своей страничке в соцсети Фейсбук.

Впрочем, свое разочарование Америкой, блогер не скрывал за последние несколько месяцев, а если быть точнее, с момента оглашения итогов выборов президента, на которых уверенную победу одержал Дональд Трамп. Бахтияр Гаджиев никогда не скрывал своей симпатии к демократке Хиллари Клинтон и всячески старался подчеркнуть факт личной встречи, когда Клинтон, будучи еще госсекретарем, встретилась с начинающим блогером в Баку.

В преддверии президентских выборов в США Бахтияр Гаджиев даже отправился в США, где присоединился к президентской кампании Клинтон. Но помочь Клинтон победить на выборах молодому блогеру оказалось не под силу…

И вот спустя шесть месяцев после этих событий, Бахтияр Гаджиев громогласно объявляет о разрыве всех отношений с посольством США в Баку. Читатель может подумать, что это как-то связано с его несогласием с политикой Трампа или какими-нибудь возможными сокращениями грантов со стороны США… Но на самом деле причина кроется в банальной обиде.

В своем же комментарии на Фейсбуке блогер признается, что обиделся на посольство США из-за того, что они не предоставили в срочном порядке визу двум школьникам, которые по протекции Бахтияра Гаджиева должны были получить въездные документы и отправиться на учебу в США.

«Я уже 10 лет нахожусь в тесных отношениях с посольством США, за что подвергался критике со стороны властей Азербайджана. За эти 10 лет, я не проигнорировал ни одну их просьбу. Сегодня я впервые обратился к ним с просьбой, чтобы они предоставили визу двум школьникам, которые должны были отправиться в США», - пишет Бахтияр Гаджиев на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, вечером одному из школьников, после звонка какого-то чиновника, была предоставлена виза. Второй школьник, за которого просил Бахтияр Гаджиев, визу так и не получил. Этот случай произвел такое впечатление на блогера, что он по своему же признанию, обиделся на посольство США и разорвал с ними все отношения.

Парадоксально, но ни поражение своей фаворитки Клинтон на выборах, ни происходящие в США скандалы не смогли пошатнуть любовь Бахтияра Гаджиева к Америке, но как только дело дошло до личной обиды, мосты с Вашингтоном были сожжены окончательно.