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Мать солдата обвиняет армянских генералов видео

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Мать армянского военнослужащего из Гюмри Артура Асаняна, езида по национальности, часами дежурит у здания правительства, в надежде встретиться с каким-нибудь чиновником, который поможет ей в лечении сына, который стал фактически инвалидом после службы в армянской армии (haqqin.az уже рассказывал об этой истории).

Продолжая сталкиваться с полным безразличием чиновников, Ася Асанян обвинила армянские власти в дискриминации по национальному признаку.

Во время эскалации карабахского конфликта в апреле прошлого года Артур получил осколочные ранения. Сейчас у него в прямом смысле отсыхают ноги.  Женщина обвиняет командирский состав армии в ухудшении здоровья ее сына (видео с заявлениями Аси Асанян широко разошлось в армянском сегменте интернета).

Ася Асанян обращалась к премьер-министру Армении Карапетяну напрямую, когда он в рамках предвыборной компании посетил Гюмри. Прошло два месяца, но ответа нет.

«Когда Карапетян приехал в Гюмри я упала к его ногам и просила помощи, он обещал помочь. Но, как я вижу, моему сыну никто не собирается помочь. Мы подвергаемся дискриминации по национальному признаку», - уверена женщина.

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