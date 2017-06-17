Полеты авиакомпании Qatar airways в Баку осуществляются в прежнем режиме – два авиарейса в день. Никаких изменений в графике полетов не произошло. Об этом haqqin.az сообщил источник в авиакомпании.

По его словам, закрытие воздушного пространства ряда ближневосточных и африканских стран для катарской авиакомпании на режиме полетов в Азербайджане не отразилось.

Еженедельно Qatar airways осуществляет 14 полетов, что в два раза больше, чем в 2016 году. Это связано с увеличением пассажирского потока из Катара в Баку.

Источник сообщил, что недавняя отмена рейса Доха-Баку компании Qatar Airways была вызвана коммерческими соображениями.