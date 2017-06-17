Всемирная выставка ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» в Астане собрала множество интересных людей: экспертов, бизнесменов, чиновников. Среди участников этого грандиозного события оказался и Сальваторе Парано, торговый комиссар Италии, представляющий компанию ICE, осуществляющую экономическую деятельность правительства Италии за рубежом.

В беседе с haqqin.az Сальваторе Парано рассказал, что пару недель назад компания ICE участвовала в организации выставки Caspian Oil and Gas в Баку. По словам торгового комиссара правительства Италии, стратегия его страны сейчас – активное использование возобновляемой и чистой энергии.

«Так уж сложилось, что у Италии никогда не было, так скажем, важных энергетических ресурсов. И потому начиная с 60-х годов прошлого века, когда случился нефтегазовый кризис, мы решили, что Италия должна быть более эффективной и подготовленной в энергетическом плане», - рассказал Парано.

Как отмечает итальянский чиновник, в последующие десятилетия, помимо имеющихся национальных энергетических источников, началось развитие альтернативных и возобновляемых ресурсов.

«На сегодняшний день мы накопили большой опыт в этом направлении и хотим поделиться им как с кавказским регионом, так и с регионом Центральной Азии. Для нас, итальянцев, Азербайджан является важным поставщиком энергии, но и мы можем многое предложить азербайджанским друзьям. Например, как экономить эту энергию», - отмечает собеседник.

В Италии есть 250 тысяч компаний, которые работают именно в этой сфере. Они непосредственно занимаются уменьшением негативного влияния на окружающую среду, экономией энергии. «Мы считаем, что для таких стран как Азербайджан, итальянские разработки ноу-хау будут весьма полезны».

Парано отмечает, что в Италии нет какой-то одной, общей технологии, которая противостоит загрязнению окружающей среды или ухудшению климата: «Но есть комплексный подход, тысячи способов. И такие технологии у нас есть».

«Например, возьмем сферу производства продуктов питания. Италия – мировой лидер по экономии энергии в этой области. Все известные мировые бренды по производству продуктов питания используют итальянские технологии. И Азербайджан заинтересован в этом. Во всяком случае, мы чувствуем, что со стороны азербайджанского правительства есть интерес.

В вашей стране сейчас хотят разделить экономику на разные сектора и развивать их для поднятия общей экономики. И здесь нам есть что предложить. Бутилирование продукции, производство пластика, текстурных материалов и т.д. – по всем этим сферам у нас есть технологии, которые позволяют экономить энергию», - говорит торговый комиссар.

По его словам, конкуренты Италии – это немцы, австрийцы. «У них есть хорошие решения, но они ориентированы на крупные предприятия. Италия же предлагает технологии, подходящие как для маленьких, так и для средних и крупных предприятий», - подчеркнул Парано.