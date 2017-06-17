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Пожар и позор наша реплика

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Претензии к лидеру Консервативной партии и премьер-министру Великобритании резко выросли после кампании парламентских выборов, которые она тоже никак не может записать себе в актив. Консерваторы потеряли 12 мест в парламенте, хотя ожидали их прироста, и вынуждены формировать правительство с североирландскими юнионистами.

Но если бы пожар в многоквартирном 24-этажном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел не ночью 14 июня, а до выборов, результат правящей партии оказался бы и вовсе катастрофическим. Пожарные не могли справиться с огнем больше суток, здание абсолютно выгорело, полиция подтверждает, что не меньше тридцати человек погибло, число пропавших без вести насчитывает как минимум 76 человек.

Сама по себе эта трагедия не может не бить по власти, которая в любом случае ответственна за пожарную безопасность многоэтажного комплекса. Эксперты говорят, что масштабы пожара напрямую связаны с типом наружной обшивки, которая не обладала необходимой ступенью пожароустойчивости.

Но особое возмущение британцев вызвал отказ премьер-министра Терезы Мэй встретиться на месте трагедии с местными жителями. При этом полную программу поддержки и сочувствия откатал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, пожавший немалое количество рук и сказавший немало слов соболезнования. Неожиданная реанимация лейбористов на досрочных выборах дает Корбину не упускать шанс и поддерживать высокий уровень активности. Но, в конце концов, это и просто по-человечески правильная позиция.

Посетили пострадавших в гренфелльском пожаре и королева с принцем Уильямом. Без особой охраны и большого медийного шума пришел мэр Лондона Садик Хан. На этом фоне премьерша выглядит просто бессердечной очередной «железной леди» во главе британского правительства, только в отличие от железной Тэтчер нынешняя эмоциональная сдержанность Мэй не вызывает никакого уважения.

после упреков Мэй все же пришла

При этом Тереза Мэй на месте трагедии была, но ограничилась встречей с работниками спасательных служб. Стали говорить о том, что она просто боится встречаться с пострадавшими жильцами и людьми, утратившими близких, чувствуя свою вину. Лейбористы подняли тему, будто консерваторам глубоко плевать на условия проживания и жизни вообще бедных слоев населения, а Гренфелл-тауэр действительно населяли люди невысокого достатка. И только после этой критики представители правительства сообщили, что Тереза Мэй таки обязательно такую встречу устроит, но позже. В политике, однако, многое зависит от своевременности.

Такое растущее раздражение связывают и с недовольством британцами ситуацией неопределенности, которая установилась в связи с грядущими процедурами Brexit. Пока никто не может понять и другим объяснить, как она будет происходить, чего опасаться, а чего бояться не надо. А поскольку референдум по выходу из Евросоюза запустила та же Консервативная партия, пусть и при прежнем лидере, самонадеянно рассчитывая на провал, то виновником неопределенности и всех опасений становятся консерваторы с их нынешним руководителем Терезой Мэй. И главе британского правительства пока нечего предложить обществу. 

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