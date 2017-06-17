МИД Азербайджана: «Ответственность за ситуацию на фронте лежит на Армении»

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Хикмет Гаджиев прокомментировал обострение ситуации на линии фронта, сообщает АПА.

Х. Гаджиев сказал, что накануне планируемого визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, как ранее сообщало Министерство обороны Азербайджана, ВС Армении интенсивно нарушают режим прекращения огня из тяжелого оружия, совершают провокационные операции. При предотвращении армянской провокации ВС Азербайджана понесли потери.

Начиная с 15 июня, хроника развития событий на фронте ясно показывает, что инициатором нарушения режима прекращения огня и совершения провокаций является именно Армения. Тем самым мифическая пропаганда Армении о том, кто первый нарушает режим прекращения огня, полностью разоблачается.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны учитывать, что обострение Арменией ситуации на линии фронта произошло сразу после их визита в регион, в частности, на оккупированные территории Азербайджана.

Армения, обостряя ситуацию на линии фронта, намеренно пытается не допустить урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров, а также сохранить сложившийся статус-кво, основывающийся на оккупации.

Наличие на оккупированных территориях Азербайджана ВС Армении является первопричиной нарушения режима прекращения огня. Нормы и принципы международного права, соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и находящиеся на столе переговоров предложения требует вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

ВС Азербайджана ведут свою деятельность на суверенных территориях нашей страны, на фоне агрессии Армении против Азербайджана обеспечивают защиту территорий страны и безопасность гражданского населения, проживающего вдоль линии соприкосновения.

Ответственность за сложившуюся на фронте ситуацию полностью лежит на Армении», - добавил он.