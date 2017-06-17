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Эр-Рияд не разрешил Турции построить военную базу на своей территории

 

Саудовская Аравия не намерена разрешать Турции строить в королевстве какие-либо военные базы, необходимости в этом нет, передает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство SPA.

"Ответственный источник подтвердил, что королевство Саудовская Аравия не может позволить Турции организовать военные базы на своей территории. Королевство не нуждается в этом", - говорится в сообщении.

Источник подчеркнул, что "вооруженные силы и военные возможности королевства находятся в лучшем состоянии", и его военные присутствуют за рубежом, в том числе и на территории самой Турции на базе Инджирлик, которая используется для операций возглавляемой США коалиции по борьбе с терроризмом.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью португальскому телеканалу RTP, что во время встречи с королем Саудовской Аравии предложил ему открыть военную базу на территории королевства. По его словам, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз еще в то время сказал, что Эр-Рияд рассмотрит этот вариант.

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