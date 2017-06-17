Афганский солдат расстрелял американских военных: четверо убитых

По меньшей мере четыре американских солдата погибли в результате нападения афганского солдата на базе в Афганистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на военного чиновника.

"Афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы. Мы проводим расследование", — приводит агентство слова представителя 209-го корпуса афганской армии Абдула Кахара Араама (Abdul Qahar Araam).

Военное командование США в Кабуле сообщило, что им известно об инциденте в лагере Шахин в городе Мазари-Шариф, где базируется 209-й армейский корпус.