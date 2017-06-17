Российская авиация уничтожила двух полевых командиров ИГИЛ

ВКС России нанесли удары по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков. Об этом в субботу, 17 июня, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

«В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри», — заявили в ведомстве. Также в сообщении отмечается, что были уничтожены 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.

В ведомстве рассказали, что в начале июня российские беспилотники засекли подготовку формирований ИГ. По данным военных, боевики планировали прорваться через оборонительные рубежи блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона сирийских правительственных войск.