Удар США: Вагит Алекперов потерял $318 миллионов

За день после одобрения Сенатом США нового пакета антироссийских санкций личный капитал российских олигархов сократился на $3,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time, опубликованные в русскоязычной версии журнала Forbes, сообщает haqqin.az.

Проект нового пакета антироссийских санкций пока не вступил в силу и должен пройти через голосование в Конгрессе США. Несмотря на это, биржи уже отреагировали на возможное ужесточение санкций против России и акции компаний, принадлежащих близким к Кремлю олигархам, стремительно пошли вниз.

Согласно новому пакету антироссийских санкций, Минфин США, ЦРУ и Госдепартамент должны готовить периодические отчеты о ведущих политических фигурах и олигархах в России, включая не только оценку их финансового состояния, но и реальных источников дохода и реальных взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Если возникнет хоть малейшее подозрение в источниках доходов этих олигархов, то они автоматически попадут под действие нового пакета санкций.

«Антилидером» в рейтинге потери капитала российскими олигархами стал владелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов – его состояние сократилось на 318 миллионов долларов.

Forbes отмечает, что олигарх Владимир Лисин потерял 262 миллионов долларов, Леонид Михельсон – 230 миллионов долларов. Дагестанский миллиардер Сулейман Керимов потерял 226 миллионов долларов. Российские олигархи потеряли деньги потому что резко снизилась стоимость акций всех российских компаний, размещенных на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Аналитики считают, что в ближайшей перспективе российские олигархи не смогут увеличить свои капиталы, так как инвесторы избегают рисковые активы. С другой стороны, ожидания того, что антироссийские санкции будут отменены или же смягчены оказались напрасными.

Forbes напоминает, что прошлый год был удачным для российских олигархов: они увеличили свои капиталы на 100 миллиардов долларов доведя эти капиталы до 450 миллиардов долларов. Однако, в этом году не стоит ожидать повторения подобного успеха.