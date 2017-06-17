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Эрдоган пригрозил судом Кылычдароглу

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу о возможном судебном преследовании за организацию марша протеста из Анкары в Стамбул, передает CNN Turk.

"Призывать людей выйти на улицы не станет благом ни для них, ни для страны", - сказал Эрдоган на конференции в Стамбуле.

По его словам "хождение с плакатом в руках, на котором написано "справедливость", не приведет к справедливости". "Если вы ищете справедливости, то в Турции есть место, чтобы найти справедливость, - это парламент. Не удивляйся, если завтра органы правосудия тоже пригласят тебя кое-куда", - сказал президент, обратившись к К.Кылычдароглу.

Ранее несколько тысяч сторонников турецкой оппозиции вышли на улицы Анкары, протестуя против ареста члена НРП, депутата Эниса Бербероглу. Э.Бербероглу обвиняется в передаче секретной информации в СМИ, приговорен к 25 годам тюрьмы.

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