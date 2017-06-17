Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из «ДНР» и «ЛНР»

Прокуратура начала расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко после информации о том, что он торговал углем из так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом в своем фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган, пишет Gazeta.

Как сообщала «Экономическая правда», Курченко осуществляет экспортные поставки угля из «ДНР» и «ЛНР» в Турцию через порт в Ростове-на-Дону.

По данным источников издания, Курченко начал поставки угля из Донбасса еще в апреле 2017 года, но в мае-июне они приобрели системный характер.

Сарган подчеркнула, что в действиях Курченко и должностных лиц ряда субъектов усматриваются признаки финансирования терроризма.

«Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности», — добавила она.

Начато досудебное расследование в отношении Курченко и других лиц по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).