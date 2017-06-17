Подписаться на уведомления
 

Аббасова арестовали за торговлю наркотиками фото; видео

 

Накануне сотрудники Управления полиции Уджарского района задержали жителя села Баргушад Ханоглана Аббасова, сообщает телеканал ARB TV.

Задержание состоялось при попытке Х.Аббасова продать наркотики.

264 просмотров


Старости
На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана
На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 21° / 16°
18 Июн 24° / 18°
19 Июн 27° / 20°
20 Июн 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Аббасова арестовали за торговлю наркотиками фото; видео
Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из «ДНР» и «ЛНР»
В Италии корабль столкнулся с пирсом: десятки пострадавших
Эрдоган пригрозил судом Кылычдароглу
Удар США: Вагит Алекперов потерял $318 миллионов
Майкл Фелпс совершит заплыв наперегонки с белой акулой
Взрыв в Турции: погибли военные
Российская авиация уничтожила двух полевых командиров ИГИЛ
Афганский солдат расстрелял американских военных: четверо убитых обновлено 19:00
Массовая драка в Гейгеле: пострадавшие госпитализированы фото; видео
Эр-Рияд не разрешил Турции построить военную базу на своей территории
Лукашенко опять не поделил с Путиным рубль наш комментарий
МИД Азербайджана: «Ответственность за ситуацию на фронте лежит на Армении»
Пожар и позор наша реплика
Торговый комиссар Италии: «Мы научим Азербайджан экономить энергию» эксклюзив
У Катара с Азербайджаном все по-прежнему эксклюзив
Мать солдата обвиняет армянских генералов видео
И блогер Бахтияр Гаджиев открестился от США цена любви - одна виза
Суд арестовал зятя мэра Стамбула
«Лукойл» вызвал в Азербайджане дискуссии о справедливости о гласе народа
Депутат Асим Моллазаде: «Армяне напали первыми» оперативно
В Азербайджане можно кинуть и брата министра haqqin.az из зала суда
Черное море внезапно стало бирюзовым фото
В США четыре пилота погибли из-за неисправной кислородной системы
В Мингячевире огромное дерево раздавило автомобиль: водитель ранен фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться