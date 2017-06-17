Накануне сотрудники Управления полиции Уджарского района задержали жителя села Баргушад Ханоглана Аббасова, сообщает телеканал ARB TV.
Задержание состоялось при попытке Х.Аббасова продать наркотики.
Накануне сотрудники Управления полиции Уджарского района задержали жителя села Баргушад Ханоглана Аббасова, сообщает телеканал ARB TV.
Задержание состоялось при попытке Х.Аббасова продать наркотики.
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