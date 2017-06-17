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В Петербурге женщина задушила внучку

 

Приморский суд Петербурга 17 июня арестовал 54-летнюю Марину Миргалиеву по подозрению в убийстве месячной внучки, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, днем 17 июня следователь СК обратился в суд с ходатайством об аресте Миргалиевой, которая работает воспитателем в детском доме.

Женщину задержали в ночь на пятницу, 16 июня, в Юнтоловском заказнике, рядом с ней находилось тело месячной внучки с признаками удушения.

Миргалиева призналась в убийстве младенца на прогулке. Суд отправил подозреваемую под арест на два месяца.

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