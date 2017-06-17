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Евросоюз представит «план Маршалла» для Украины

 

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что «план Маршалла» для Украины, который разрабатывает Европейская народная партия и литовские партнеры, представят на саммите Восточного партнерства в ноябре, передает Росбалт.

«Надеемся, что упоминание об этом документе появится в итоговой декларации саммита», — сказал Кубилюс в интервью «Сегодня».

До конца июня план планируют презентовать на встречах в Берлине и Брюсселе, а также на других конференциях. 

 «Мы работаем над тем, чтобы это была не только декларация, но и появились реальные финансовые ресурсы. И здесь мы видим возможность использовать ресурсы EU External Investment Plan (Европейский внешний инвестиционный план), по которому Еврокомиссия предусматривает до 88 млрд евро до 2020 года», — отметил экс-премьер.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет, когда Евросоюз предоставит стране долговременный план помощи, известный как «план Маршалла». Он также поблагодарил Европейскую народную партию (ЕНП) за принятие по инициативе Литвы «очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины». Конгресс этого правоцентристского политического объединения ЕС прошел на Мальте 29—30 марта.

«План Маршалла» — это план экономической помощи США странам Европы после Второй мировой войны, названный в честь госсекретаря Джорджа Маршалла.

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