В Турции пять граждан Грузии попались на краже

Пять граждан Грузии были задержаны полицией турецкого курортного города Анталья по обвинению в совершении краж, сообщает телекомпания «Рустави 2».

По данным турецких СМИ, задержанные, среди которых есть и женщина, совершали квартирные кражи и угоняли автомобили.

Во время обысков у них были изъяты драгоценности, мобильные телефоны, компьютеры и другая электронная техника. Полицейским удалось идентифицировать злоумышленников с помощью записей с камер видеонаблюдения.

«На данный момент они находятся в изоляторе предварительного заключения. Меру пресечения в их отношении определит суд. Их отправят в предварительное заключение или освободят. Посольство находится в постоянном контакте с полицией Антальи. Мы позаботимся о том, чтобы на суде наши граждане были обеспечены квалифицированным переводчиком», — сказал советник посольства Грузии в Турции Гела Джапаридзе в интервью «Рустави 2».

По словам Джапаридзе, посольство готово предоставить задержанным адвокатов, однако пока они не обращались с такой просьбой к диппредставительству.