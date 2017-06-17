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Ромен Грожан: «Полиэтиленовые пакеты стоили нам очков в Баку в прошлом году»

Автор: Отдел спорта 

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о том, как складывается нынешний сезон для команды, а также рассказал об ожиданиях от Гран-при Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт «Хааса».

«Сезон для нас начался хорошо. Мы сделали большой шаг во всех смыслах по сравнению с прошлым сезоном. Мы способны набирать больше очков, чем в 2016 году. Но я знаю, в чём надо развиваться, и знаю, где мы можем это сделать. В целом же я доволен развитием «Хааса».

Что касается следующего этапа в Баку, то гонка будет очень захватывающей. Более широким болидом управлять станет сложнее. Скорость на прямых немного упадёт, но повороты будут очень быстры. Мы вынесли уроки из прошлой гонки здесь.

Посмотрим, какие применялись настройки, что мы делали и в чём можно стать лучше. Надеемся, что в этом году здесь будет решена проблема полиэтиленовых пакетов, которые летали вокруг, они нам стоили очков в прошлый раз, когда один из них попал в радиатор. В целом же здесь отличные гонка, трасса и город", — приводит слова Грожана официальный сайт «Хааса».

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Ромен Грожан: «Полиэтиленовые пакеты стоили нам очков в Баку в прошлом году»
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