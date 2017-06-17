В Джалилабаде задержаны лица, распространявшие порнографические материалы среди несовершеннолетних, сообщает телеканал ARB TV.
Согласно информации, сотрудники районного управления полиции на основании поступившей оперативной информации провели задержание работников интернет-салона в Джалилабаде Джавида Назарова и Хамиля Халилова по подозрению в распространении порнографии.
После задержания молодых людей стало известно, что они записывали порнографические материалы на флеш-карты и продавали их несовершеннолетним. Заработанные таким путем деньги они делили между собой.
Задержанные признались в содеянном. Ведется следствие.