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Саудовские пограничники открыли огонь по иранским рыбакам: есть убитый

 

Два иранских рыболовецких судна подверглись обстрелу со стороны саудовских пограничников в Персидском заливе, в результате чего один из рыбаков погиб. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Сам инцидент, по данным СМИ, произошел накануне в пятницу. "Два рыболовецких судна в Персидском заливе из-за течения сбились с курса. По утверждению саудовских пограничников они вошли в территориальные воды Саудовской Аравии", - говорится в специальном коммюнике министерства внутренних дел Ирана, цитируемом агентством.

Иранские власти пообещали установить, действительно ли в момент обстрела рыбаки находились в территориальных водах соседнего государства, однако расценили действия пограничников как "не соответствующие ни гуманитарным, ни навигационным принципам".

О реакции на происшествие со стороны саудовских властей пока информации не поступало.

Отношения между двумя соседними странами традиционно носят напряженный характер. Тегеран и Эр-Рияд регулярно обвиняют друг друга в поддержке и финансировании терроризма.

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Саудовские пограничники открыли огонь по иранским рыбакам: есть убитый
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