Последнее обострение на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, в ходе которого погибли несколько армянских военнослужащих, произошло на фоне активизации переговорного процесса по Карабаху, визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Что же происходит?

По мнению известного российского журналиста и аналитика Вадима Дубнова, реальность заключается в том, что обе стороны понимают: никаких стратегических прорывов в настоящий момент быть не может, сейчас они еще менее вероятны, чем раньше.

«Есть некий фетиш Мадридских принципов, которые стороны интерпретируют по-своему. Ни о каких громких проектах по типу Ки-Уэста, плана Гоббла и т.д. речи сейчас даже не идет. Все переговоры и контакты сводятся к тому, чтобы избежать или минимизировать риск повторения нового апреля (2016 год, когда произошла эскалация боевых действий в зоне конфликта – Ред.).», - отметил Вадим Дубнов в беседе с haqqin.az.

При этом, по его словам, «апрель» очень вероятен, если речь идет о локальных, но достаточно контролируемых боевых действиях, которые могут продлиться несколько дней. «Это может случиться в любую минуту и обе стороны это не пугает, - отмечает собеседник, - Азербайджан и Армения уже привыкли к тому, что на фоне визита (во время, до, или после) посредников в регион регулярно происходит обострение в зоне конфликта».

При этом, как правило, нет возможности установить кто первым начал то или иное обострение, - отмечает Дубнов. Эксперт также подчеркивает, что вероятность «большой войны» между Арменией и Азербайджаном, той, что была до заключения перемирия в мае 1994 года, практически исключена.

Что касается активизации обсуждений вопроса признания «НКР» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) со стороны Армении после последних инцидентов на линии фронта, то по словам Вадима Дубнова, это чистой воды внутриполитическая игра в Армении.

«Признание «НКР» невозможно. Ситуация в Армении и в регионе сейчас такова, что вряд ли кто-то рискнет изменить статус-кво. Об этом можно будет говорить только при каком-то новом раскладе, новых обстоятельствах, возникновение которых я не берусь прогнозировать. Но с большой долей вероятности я допускаю, что этот вопрос в очередной раз поднимут в парламенте Армении, поставят на голосование. Однако исполнительная власть Армении достаточно надежно контролирует ситуацию, чтобы этого не допустить», - заключил эксперт.