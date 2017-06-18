Подписаться на уведомления
 

Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!» слово эксперта

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Последнее обострение на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, в ходе которого погибли несколько армянских военнослужащих, произошло на фоне активизации переговорного процесса по Карабаху, визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Что же происходит?

По мнению известного российского журналиста и аналитика Вадима Дубнова, реальность заключается в том, что обе стороны понимают: никаких стратегических прорывов в настоящий момент быть не может, сейчас они еще менее вероятны, чем раньше.

Вадим Дубнов

«Есть некий фетиш Мадридских принципов, которые стороны интерпретируют по-своему. Ни о каких громких проектах по типу Ки-Уэста, плана Гоббла и т.д. речи сейчас даже не идет. Все переговоры и контакты сводятся к тому, чтобы избежать или минимизировать риск повторения нового апреля (2016 год, когда произошла эскалация боевых действий в зоне конфликта – Ред.).», - отметил Вадим Дубнов в беседе с haqqin.az.

При этом, по его словам, «апрель» очень вероятен, если речь идет о локальных, но достаточно контролируемых боевых действиях, которые могут продлиться несколько дней. «Это может случиться в любую минуту и обе стороны это не пугает, - отмечает собеседник, - Азербайджан и Армения уже привыкли к тому, что на фоне визита (во время, до, или после) посредников в регион регулярно происходит обострение в зоне конфликта».

При этом, как правило, нет возможности установить кто первым начал то или иное обострение, - отмечает Дубнов. Эксперт также подчеркивает, что вероятность «большой войны» между Арменией и Азербайджаном, той, что была до заключения перемирия в мае 1994 года, практически исключена.

Что касается активизации обсуждений вопроса признания «НКР» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) со стороны Армении после последних инцидентов на линии фронта, то по словам Вадима Дубнова, это чистой воды внутриполитическая игра в Армении.

«Признание «НКР» невозможно. Ситуация в Армении и в регионе сейчас такова, что вряд ли кто-то рискнет изменить статус-кво. Об этом можно будет говорить только при каком-то новом раскладе, новых обстоятельствах, возникновение которых я не берусь прогнозировать. Но с большой долей вероятности я допускаю, что этот вопрос в очередной раз поднимут в парламенте Армении, поставят на голосование. Однако исполнительная власть Армении достаточно надежно контролирует ситуацию, чтобы этого не допустить», - заключил эксперт.

1746 просмотров


Старости
Прощай, Фуад Энверович!
Прощай, Фуад Энверович! Наша память
Наша погода
Сегодня 24° / 18°
19 Июн 27° / 21°
20 Июн 28° / 20°
21 Июн 26° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

ОАЭ призвали Запад создать механизм наблюдения за Катаром
Война в Карабахе неизбежна. У кого преимущество? военный эксперт Александр Храмчихин
Дитмар Шмитц: «Германия ориентируется на азербайджанский газ» эксклюзив
Манаф Ширинов: "Что касается задержек зарплаты, причина в двойной девальвации маната" первое интервью
Два землетрясения в Эгейском море
Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!» слово эксперта
Саудовские пограничники открыли огонь по иранским рыбакам: есть убитый
Распространители порнографии арестованы в Джалилабаде фото; видео
Авиакатастрофа на юге Франции: двое погибших
Ромен Грожан: «Полиэтиленовые пакеты стоили нам очков в Баку в прошлом году»
В Турции пять граждан Грузии попались на краже
Евросоюз представит «план Маршалла» для Украины
В Петербурге женщина задушила внучку
В Лондоне пять королевских гвардейцев упали в обморок видео
В Баку молодой человек выбросился из окна
Аббасова арестовали за торговлю наркотиками фото; видео
Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из «ДНР» и «ЛНР»
В Италии корабль столкнулся с пирсом: десятки пострадавших
Эрдоган пригрозил судом Кылычдароглу
Удар США: Вагит Алекперов потерял $318 миллионов
Майкл Фелпс совершит заплыв наперегонки с белой акулой
Взрыв в Турции: погибли военные
Российская авиация уничтожила двух полевых командиров ИГИЛ
Афганский солдат расстрелял американских военных: четверо убитых обновлено 19:00
Массовая драка в Гейгеле: пострадавшие госпитализированы фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться