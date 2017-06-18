Начавшееся в 2014 году падение цен на нефть негативно сказалось на всех сферах азербайджанской экономики. Но, пожалуй, больше всего пострадал строительный сектор. Настоящий бум, начавшийся в этой сфере в начале нулевых, остановился, государственные заказы сократились, а большинство строительных компаний обанкротилось и покинуло рынок.

Вместе с тем мировые кризисы разного времени показали, что с их наступлением выживают лишь те игроки, кто сумел задействовать эффективные бизнес-модель и стойко выдерживать жесткую конкуренцию.

В Азербайджане одной из таких компаний стала Evrascon, основанная на базе ОАО «Азеркерпю». Несмотря на финансовые трудности, выражавшиеся в том числе в задержках заработной платы работникам, менеджменту удалось сохранить компанию на плаву в это непростое время.

Компания, специализирующаяся на реализации сложных проектов по строительству мостов и дорожной инфраструктуры, нередко упоминается в прессе с негативным оттенком. О том, как Evrascon удается решать свои финансовые проблемы и несмотря ни на какие трудности реализовать новые проекты, haqqin.az рассказал исполнительный директор компании Манаф Ширинов.

- Сначала немного об истории фирмы. Чем Evrascon отличается от десятков других строительных компаний, возникших как грибы после дождя в период щедрых государственных заказов?

- К сожалению, в последние годы появилось много случайных людей, случайных компаний, мало что смыслящих в строительстве. Двигала ими лишь одна цель: воспользоваться строительным бумом и стремительно обогатиться. В итоге же сотни наших сограждан пострадали от их некомпетентности и мошеннических махинаций. Это не может не вызывать возмущения у профессиональных строителей. Ведь настоящие строители – это созидатели. Это нелегкая профессия всегда была почетна и уважаема, и такое отношение нужно ценить и беречь.

Евроазиатская строительная корпорация ОАО Evrascon, начав свою деятельность в Баку как организация «Körpütikintidəstəsi-100», созданная в 1968 году в составе Министерства дорожного строительства СССР, имеет давние и прочные традиции. После приватизации в 2001 году она превратилась в компанию «Азеркерпю» и получила статус Открытого акционерного общества. Уже в 2013 году ОАО «Азеркерпю» предприняло ребрендинг и стало называться Евроазиатской строительной корпорацией Evrascon.

Основная цель ребрендинга заключалась в участии в тендерах на строительство объектов в странах ближнего зарубежья, где конкуренция особенно жесткая.

Благодаря высокому качеству реализуемых работ и готовности взяться за самые сложные проекты, Evrascon хорошо зарекомендовала себя в разных странах и даже снискала известность за пределами Азербайджана.

За время деятельности в Азербайджане и за рубежом компания Evrascon обрела богатый опыт в реализации проектов самого различного спектра. В настоящее время в корпорации трудятся более 5800 разнопрофильных специалистов-профессионалов.

- Компании, ориентирующиеся только на госзаказы, вряд ли смогли бы противостоять конкуренции и побеждать в тендерах в других странах. В чем кроется секрет успеха Evrascon, как она смогла привлечь заказы из-за рубежа?

- Основную роль в этом, безусловно, сыграли проекты, успешно реализованные нами в Азербайджане. Если бы иностранные заказчики не убедились в высоком уровне производимых компанией работ, строгой экономии средств, никогда не поручили бы нам заказы в своих странах. В строительном секторе есть крупные и известные игроки, и здесь царит страшная конкуренция. В то же время крупные проекты финансируются солидными международными донорами, чьи требования сами по себе очень высоки.

Первое детище Evrascon - сооруженный в 2007 году первый в Азербайджане подвесной мост у станции метро «Кероглу». Причем в реализации этого грандиозного проекта были задействованы лишь местные специалисты, а на строительство ушло гораздо меньше средств, чем тратят на аналогичные проекты в других странах. Мы, весь наш коллектив, всегда будем гордиться этим проектом.

А в 2009 году мы построили мост, высота пролетов которого составляет 34 метра. Это самый высокий мост в Азербайджане. Сегодня, когда наша страна похожа одну огромную строительную площадку, многопрофильная Евроазиатская строительная корпорация Evrascon продолжает оставаться одной из самых крупных компаний, задействованных в реализации широкомасштабных проектов.

С гордостью отмечу, что история Evrascon самым тесным образом связана с историей развития наших регионов и строительством крупных транспортных и гидротехнических объектов.

Evrascon сегодня специализируется на строительстве мостов, автомобильных дорог, тоннелей, гидротехнических и мелиорационных сооружений, энергетических объектов, портов, объектов нефтяного сектора, а также на производстве и установке металлических конструкций.

- Зарубежные СМИ не раз писали о деятельности Evrascon за пределами Азербайджана. Хотелось поподробнее узнать о реализованных там проектах.

-Победив в нескольких тендерах, Evrascon осуществляет строительство в трех зарубежных государствах. В основном это сооружение дорог, мостов, метро и реконструкция инфраструктуры. Эти проекты финансируются Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Сейчас продолжаем реализацию четырех проектов в Казахстане, двух в Узбекистане и трех в Молдове. В Казахстане строим дороги и мосты в рамках претворения международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. Одновременно реализуем там же, в городе Кызылорда, два проекта, где трудятся 39 специалистов из Азербайджана.

В области Южный Казахстан прокладываем бетонную магистраль первого уровня протяженностью в 26,5 км, асфальтную дорогу первого уровня протяженностью в 3,7 км, сооружаем две эстакады, три моста и пять переходов для сельхозтехники. Над этим проектом трудятся 80 специалистов из Азербайджана.

В Алматинской области (на границе с Китаем) возводим четыре эстакады, четыре перехода для животных, 22 моста, производим работы по укреплению берегов реки Хоргос. Над этим проектом трудятся 117 специалистов из Азербайджана.

Что касается Узбекистана, то здесь в рамках программы «Проекты развития региональных дорог» Evrascon строит 40-километровый участок автомобильной дороги первого уровня с бетонным покрытием Гюзар – Бухара - Бейну.

38 из 206 специалистов, работающих над этим проектом, приехали из Азербайджана. Одновременно прокладываем 52-километровый участок дороги первого уровня с бетонным покрытием Ташкент - Ош.

- А как же Молдова? Ведь не так давно правительство этой страны обвинило Evrascon в затягивании проектов и даже ходили слухи, что компания полностью отстранена от проекта?

- Эта информация не соответствует действительности. По объективным причинам были проблемы с реализацией проектов в Молдове, но это не зависело от компании Evrascon. Местные бюрократические проволочки в конечном итоге привели к затягиванию проекта.

В настоящее время Evrascon по заказу Государственной дорожной администрации Молдовы выполняет проекты по строительству 37,2-километровой дороги третьего уровня Хинчест - Лапушна с асфальтовым покрытием и 17,6-километрового участка магистрали Кишинев – Унген - Скулени. Кроме того, согласно контракту, должно быть возведено 13 мостов. Над проектом в настоящее время трудятся 330 человек, 46 из которых прибыли из Азербайджана. Проекты в Молдове и Узбекистане мы планируем завершить до конца этого года.

Помимо Казахстана, Узбекистана и Молдовы, Evrascon активно участвует в строительных и монтажных работах в России, Украине и Турции. В этих странах открыты представительства компании.

- Из озвученных вами цифр можно понять, что часть сотрудников, работающих над зарубежными проектами Evrascon, являются гражданами Азербайджана. Как к этому относятся заказчики, ведь каждая страна заинтересована в трудоустройстве прежде всего своих граждан?

- Не углубляясь в детали, отмечу, что зарубежные заказчики на самом деле заинтересованы в найме на работу именно своих граждан. Но компания Evrascon заинтересована в трудоустройстве граждан Азербайджана и старается это делать при малейшей возможности. В настоящее время из 1780 человек, работающих над нашими проектами за рубежом, 324 являются гражданами Азербайджана. В основном это отлично зарекомендовавшие себя на разных проектах специалисты.

- А какие проекты Evrascon реализует в Азербайджане и на какой стадии завершения они находятся?

- Назову в первую очередь осушение территории в 12579 гектаров в Хызынском районе. Это масштабный проект, направленный на развития сельского хозяйства в стране. На первом этапе, уже завершенном, подготовлено 7 111 га орошаемой земли. В настоящее время осуществляется второй этап работ.

Здесь используется самое современное оборудование, устанавливаются гидранты. Уже проведены трубы для орошения, построены бетонированные водные каналы протяженностью в 80 км. В результате земляных работ вынуто более 750 тысяч кубометров грунта, уложено более 320 тысяч кубометров бетона. Одним словом, это крупный и важный проект, и мы близки к его завершению.

Второй наш проект на родине связан с восстановлением автомобильного моста через реку Киш в Шеки. Если помните, в прошлом году селевые потоки разрушили мост и нанесли серьезный ущерб дорожному хозяйству. Президент Ильхам Алиев даже подписал специальный указ об устранении возникших проблем.

Строящийся мост будет иметь длину 88,2, а в ширину 11 метров. Сооружение будет иметь один пролет, что в будущем исключит его повреждение из-за селей. В рамках этого проекта параллельно осуществлены работы по защите населенных пунктов от селевых потоков.

- Такой важный стратегический проект, как строительство Бакинского международного торгового порта, также поручено компании Evrascon. Как идут работы? Учитывая стратегическую значимость объекта, на подрядчика здесь возлагается очень большая ответственность…

- Совершенно верно. Коллектив Evrascon гордится тем, что принимает участие в реализации проекта, который носит стратегическую значимость для Азербайджана. Мы свою ответственность и стараемся своевременно и качественно завершить работы. Недавно сменился заказчик объекта, и теперь контроль над реализацией работ осуществляет Министерство экономики. Надо сказать, что благодаря тому, что определённые проблемы, вызывавшие затягивание работ, сегодня темпы строительства еще более ускорились.

После подписания контракта на строительство комплекса Международного морского торгового порта Evrascon провела земельные работы объемом свыше 2,8 миллиона кубометров. К сегодняшнему дню завершено строительство комплекса паромного терминала и навигационной системы. Всего установлено 2108 железобетонных и 210 металлических свай.

Для отвода воды с поверхности проложен трубопровод длиной свыше 5 километров. Для подъезда к порту построена железнодорожная линия протяженностью 22 километра. Также была сооружена канализационная общей протяженностью свыше 4300 метров. Для отвода сточных вод был смонтирована специальная установка. На территории порта, а это свыше 120 тысяч квадратных метров, проложены автомобильные дороги. Был проведен водопровод для питьевой воды протяженностью свыше 7,4 километра. На площади свыше 9 тысяч квадратных метров возведены несколько зданий разного назначения. Сделано и многое другое, и благодаря тому, что не проблем ни с финансированием, ни с приобретением оборудования и материалов, все реализуется строго по графику.

- Как известно, в последнее время государственные вложения в строительный сектор сократились, в связи с чем резко уменьшилось число заказов у строительных компаний. Столкнулась ли с подобными проблемами компания Evrascon, не опасаетесь ли вы остаться без работы?

- Несмотря на уменьшение числа заказчиков в строительной сфере, я считаю, что те, кто ответственно, качественно и вовремя выполняет свои обязательства, без работы не останется.

Помимо перечисленных проектов, в Азербайджане Evrascon задействован на ряде объектов по усовершенствовании инфраструктуры, в том в аграрном секторе. Например, мы строим в Шабране агропарк. В рамках этого проекта на площади свыше 1700 гектаров установлена оросительная система, построены забетонированные каналы протяженностью 5,2 километра, проведены земельные работы объемом свыше 2 миллионов кубометров и т.д. В настоящее время строительные работы там продолжаются в соответствии с графиком.

- Тем не менее работникам компании Evrascon периодически задерживают заработную плату. Несколько раз ваши работники даже выходили из-за этого на акции протеста. Отчего возникает такая проблема и как она решается?

- Не стану скрывать, проблема с задержкой заработной платы возникает, но не столь острая, как пытаются преподнести СМИ. К сожалению, вместо того чтобы поддержать наш коллектив, который в сложных условиях трудится на благо нашей страны, некоторые пытаются раздуть имеющиеся недостатки до уровня катастрофы…

Что касается причин задержек зарплаты, то основные из них, конечно же, двойная девальвация маната. Общие для всех проблемы в строительном секторе не обошли стороной. Мы столкнулись с некоторыми финансовыми проблемами, но все они в основном решены, и теперь задержки по зарплате не превышают двух месяцев.

Но это отнюдь не значит, что наши работники месяцами сидят без денег. Мы выдаем им деньги в виде авансов. Иначе как бы мы могли годами удерживать у себя высококлассных специалистов?

Компания Evrascon именно благодаря этим профессионалам и слаженности коллектива по-прежнему крепко стоит на ногах и пользуется авторитетом не только в Азербайджане, но и за рубежом.