Германский павильон посетителями и журналистами признан одним из самых лучших на выставке ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» в Астане. Здесь представлена новая энергетическая политика Германии, экологически чистые технологии, интересные экспонаты, лазерное шоу. Есть даже машина - BMW гибрид, способная на электричестве без подзарядки проехать 800 километров.

В беседе с haqqin.az Дитмар Шмитц, комиссар павильона Германии на ЭКСПО в Астане, представляющий федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ, отметил, что концепция немецкой выставки состоит в том, чтобы показать как можно больше экспонатов. «Мы учитываем, что есть разные группы населения. Сюда приходят и дети, и взрослые, и эксперты. Мы предоставляем посетителям информацию в игровой форме, чтобы всем было интересно», - заявил Шмитц.

В немецком павильоне можно купить пиво, пообедать, испробовав традиционные германские блюда. Здесь, по словам собеседника, нет коммерческой составляющей. «Мы показываем Германию в широком понятии, речь идет не только об энергии. Знакомим с культурой, и, в том числе, с гастрономическими традициями».

По словам собеседника, Германия не испытывает энергетических проблем, к тому же в стране есть запасы угля. «Но это не возобновляемый источник энергии и когда-нибудь он закончится. Поэтому уже сейчас нужно думать о будущем. Это, конечно же, касается и Азербайджана, и Казахстана, и Узбекистана и других стран».

«В качестве примера я могу привести арабские страны. Новое поколение, молодежь – учится за границей, в США, Великобритании. И там они получают вместе с образованием еще и понимание важности развития возобновляемых видов энергии. Полученные навыки они могут применять в своих странах после возвращения на родину», - отмечает Шмитц.

Комиссар павильона рассказал и о важности разнообразия каналов поставок энергоресурсов в Европу: «Европа заинтересована в энергоресурсах, которыми сама не обладает, в том числе и в газе из Азербайджана. У нас есть большая заинтересованность в этом и мы готовы к сотрудничеству. Диверсификация поставок энергии важна и в плане формирования цен. В случае с газом, хочу отметить, что мы больше ориентируемся на Восточную Европу и Азербайджан, чем, к примеру, на США. Газ из Америки сложнее получить, и он дороже».