«Обострение ситуации на линии соприкосновения, боестолкновения, вызваны тем, что это – линия фронта».

Об этом в беседе с haqqin.az заявил один из ведущих российских военных экспертов, заместитель директора российского Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с событиями на фронте, в котором говорится о том, что на линии соприкосновения войск на территории оккупированного Нагорного Карабаха подразделения ВС Армении продолжают провокации. И при их предотвращении 15 и 16 июня погибли 6 армянских военнослужащих.

В армянских СМИ уже активно обсуждаются вопросы «ответного удара». Кроме того, в Ереване всерьез задаются вопросами: «Что может произойти, если Азербайджан заявит о выходе из переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ? Могут ли сопредседатели этой группы, в частности, Франция и США предпринять некие шаги по обузданию Азербайджана?». Об этом, к примеру, пишет ереванское издание «Лрагир».

По словам же Храмчихина, если позиции сторон непримиримы, то война неизбежна. «И прежде были сотни нарушений режима прекращения огня, будут они продолжаться и дальше», - отметил собеседник.

Что касается того, у кого будет преимущество в неизбежной войне, то все зависит от того, когда она начнется: «Надо учитывать соотношение сил на каждый конкретный момент».

Если говорить о сегодняшнем дне, то, как считает Храмчихин, сейчас у Азербайджана абсолютное превосходство в воздухе и заметное превосходство на суше.

«Однако у армянской стороны неплохие оборонительные позиции. Но Азербайджан в апреле прошлого года показал, что может добивать локальных успехов», отметил военный эксперт.