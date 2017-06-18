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ОАЭ призвали Запад создать механизм наблюдения за Катаром

 

бъединенные Арабские Эмираты призвали западные страны создать механизм наблюдения за Катаром, чтобы «положить конец предполагаемой поддержке терроризма». Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, пишет The Guardian.

По его словам, основой для переговоров по кризису в регионе может стать получение «четких стратегических сигналов о том, что Катар планирует меняться и прекратить финансирование исламистов».

«Мы не доверяем им. Доверие находится на нулевом уровне, но нам нужна система мониторинга, и мы нуждаемся в участии в этом наших западных друзей», — сказал он.

Ранее посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати заявил, что власти страны располагают доказательствами «прямых контактов» Катара с отдельными руководителями террористических организаций.

Дипломатический скандал произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия и Мальдивы.

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ОАЭ призвали Запад создать механизм наблюдения за Катаром
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