Певица Бейонсе родила двойню. Об этом сообщает портал People со ссылкой на источник.

«Бейонсе и ее муж Джей Зи приветствуют близняшек. Они взволнованы, они начали делиться этой новостью с семьей и близкими друзьями», — пишет издание.

Другой источник портала отметил, что чета пока не нашла подходящий дом для покупки, на данный момент они обитают в арендованном доме в Лос-Анджелесе, где певица совершила «гастрольный тур» по родильным отделениям местных больниц.

35-летняя певица объявила о беременности в феврале. «Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды», — написала тогда Бейонсе в своем Instagram под фотографией недвусмысленного содержания.