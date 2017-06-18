Американцы предупредили о терактах в Стамбуле

Американское консульство в Стамбуле опубликовало предупреждение о возросшей угрозе терактов в городе. Особую бдительность следует соблюдать в деловой части Стамбула — районах Шишли и Медиджийекёй.

«Генеральное консульство Соединенных Штатов в Стамбуле предупреждает о возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы. Предупреждение особенно касается улицы Агаоглу в районе Шишли», — говорится в сообщении.

Дипломаты просят граждан США, проживающих в этих районах, быть бдительными и соблюдать осторожность. Аналогичное предупреждение адресовано путешественникам, посещающим туристические места Стамбула.

Корреспондент «Интерфакса» в Стамбуле передает, что в центральной части города усилены меры безопасности. На площади Таксим выставлены полицейские ограждения и дежурят усиленные наряды полиции.

Под особую охрану взято российское генеральное консульство, расположенное на прогулочной улице Истикляль. Возле российского консульства выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.